Finiscono in parità di due recuperi di Serie C disputati questo pomeriggio e validi per il Girone C. Gara divertente, ma senza reti, a Francavilla fra la Virtus e ka Viterbese con gli ospiti che possono recriminare per il rigore fallito da Polidori al 54° che ha impedito di portare a casa i tre punti. Più spettacolo invece a Potenza dove la Sicula Leonzio va in vantaggio dopo 26 minuti di gioco. Nella ripresa i padroni di casa mettono la freccia di sorpasso col duo brasiliano França ed Emerson, ma allo scadere i siciliani trovano un insperato pari con Russo.

Potenza-Sicula Leonzio 2-2 (64° França, 82° Emerson; 26° Laezza, 90° Russo)

Virtus Francavilla-Viterbese 0-0