Serie C, Girone A: pari per l'Alessandria, la Pergolettese riprende la Lucchese: 3-3

vedi letture

Si sono giocate oggi diverse gare valide per la prima giornata di Serie C. Nel girone A, manca la vittoria all’esordio l’Alessandria, che non va oltre l’1-1 sul campo della Pistoiese. Piemontesi avanti al 17’ con Chiarello, ma nel finale Solerio riporta il risultato in parità. Scoppiettante 3-3 tra Lucchese e Pergolettese, con i toscani capaci di rimontare tre gol bella ripresa. Ospiti avanti con Andreoli e la doppietta di Morello, ma nella ripresa arrivano le reti di Bianchi, Cruciani e Bitep a fissare il risultato sul definitivo 3-3. Infine va alla Pro Vercelli il derby contro il Novara: decide il gol di Rolando nel primo tempo su calcio di rigore. Infine Como vittorioso 3-2 sul campo del Renate. Gatto porta avanti gli ospiti, poi un autogol di Bovolon riporta il risultato in parità. Como di nuovo avanti con Gabrielloni, poi Galuppini firma il 2-2. Nel finale di primo tempo il Como resta anche in dieci per l’espulsione subita da Cicconi, ma nella ripresa ancora Gatto sigla il 3-2.