Serie C, Girone A: Renate sempre più primo, che poker alla Giana Erminio

E' sempre più primo nella classifica del Girone A di Serie C, il Renate, che ha battuto facilmente anche la Giana Erminio vincendo per 4-0. Doppietta di Maistrello e reti di De Sena e Sorrentino per la vittoria della capolista che con questo successo sale a 31 punti in classifica, a +5 sulla Pro Vercelli seconda. La Giana Erminio invece resta a quota 13.