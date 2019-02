© foto di Federico Gaetano

Per la nona giornata di ritorno di Serie C si sono giocate quattro gare alle ore 20:30, valide per il Girone B. Eccole nel dettaglio:

Imolese-Vis Pesaro 2-0 (52’ De Marchi, 82’ Lanini)

Sambenedettese-Ternana 1-0 (7’ Ilari)

Albinoleffe-Giana Erminio 2-0 (69’ Cori, 82’ Solerio)

Virtusvecomp Verona-LR Vicenza Virtus 1-0 (68’ Rubbo)