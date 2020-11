Serie C, Girone B: solo 0-0 tra Perugia e Gubbio, ora il Padova può allungare

Non è andato oltre lo 0-0 il Perugia che in casa è stato fermato dal Gubbio. Solo un punto dunque per la squadra umbra che sale a 22 punti in classifica ma domani può vedere il Padova, impegnato contro la Feralpisalò allunga in vetta alla classifica. Il Gubbio invece sale a quota 8.