Serie C, Girone B: vincono Mantova e Sudtirol, il Perugia debutta con un pareggio

Si sono giocate oggi diverse gare valide per la prima giornata di Serie C. Nel Girone B, esordio vincente per il Mantova che si è imposto 1-0 sul campo della Fermana grazie al rigore trasformato da Guccione. Scoppiettante 2.2, invece tra Perugia e Fano: ospiti avanti con doppietta di Marino nel primo tempo, poi ritorno perugino con Kouan e Melchiorri a fissare il risultato sul pareggio. Il Sudtirol si impone invece in trasferta a Ravenna grazie alle reti di Tait e Beccaro. Inutile il momentaneo pareggio di Sereni. Infine 1-1 tra Virtus Verona e Cesena, in gol Bortolussi per gli ospiti e Marcandella per i padroni di casa.