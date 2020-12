Serie C, Girone B: vittoria del Matelica a Fano per 1-2. La classifica aggiornata

Vittoria per 2-1 in trasferta del Matelica contro l'AJ Fano nell'ultima gara di oggi del Girone B di Serie C. Grazie a questo successo i marchigiani hanno raggiunto il decimo posto in classifica a quota 25, mentre il Fano resta penultimo a 11. Di seguito la classifica del Girone B della terza Serie:

Padova 33

Modena 33

Sudtirol 33

Cesena 31

Perugia 30

Triestina 28

Sambenedettese 27

Feralpisalò 25

Mantova 25

Matelica 25

Virtus Verona 22

Carpi 21

Gubbio 19

Fermana 18

Legnago 18

Vis Pesaro 18

Ravenna 13

Imolese 12

AJ Fano 11

Arezzo 9