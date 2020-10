Serie C, Girone C: all'Avellino il derby contro la Casertana. 2-0 della Ternana sul Foggia

Nel pomeriggio di oggi si sono disputate, alle ore 17:30, due gare valide per la settima giornata di Serie C. L’Avellino si aggiudica il derby campano contro la Casertana. 3-1 il risultato finale su cui ha inciso anche l’espulsione rimediata dal casertano Hasziosmanovic per somma di ammonizioni. Ospiti avanti con Icardi, poi rimonta irpina firmata da Maniero (doppietta) e Adamo. La Ternana batte per 2-0 il Foggia: in gol Partipilo e Falletti (su rigore).