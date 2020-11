Serie C, Girone C: che rimonta della Ternana! Vibonese battuta 3-2 nel finale

Nona vittoria consecutiva per la Ternana che è riuscita a trionfare per 3-2 in casa della Vibonese. La squadra di Lucarelli al 38' è passata in vantaggio con il gol di Mammarella ma nella ripresa la Vibonese ha rimontato grazie alle reti di Plescia e Redolfi. Nel finale però Vantaggiato prima all'82' ha ristabilito la parità e poi al 92' ha trovato anche il gol della contro rimonta e dei tre punti. Con questo successo la Ternana sale a 33 punti e lascia la Vibonese a quota 13.