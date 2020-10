Serie C - girone C, i risultati: manita della Vibonese, vince anche la Ternana

Si chiude la quinta giornata del girone C di serie C con due risultati davvero importanti. La Vibonese rifila cinque gol alla Paganese e vola in quarta posizione, mentre la Ternana vince ancora e si piazza alle spalle del Bari, che domani affronterà il Monopoli in trasferta. Domani ci saranno ben sette match che chiuderanno il quinto turno.