© foto di Federico Gaetano

Si sono giocate oggi due sfide valide per la 22esima giornata della Serie C Girone C. Il Monopoli si è imposto per 2-1 sul campo del Catanzaro. Padroni di casa in vantaggio con Fischnaller, poi rimonta ospite firmata da Fella e Cuppone. Il Monopoli prosegue dunque la propria rincorsa verso un posto nei playoff salendo al quarto posto. Il Catanzaro resta sesto. Nell’altra gara il Teramo piega per 1-0 l’Avellino grazie al gol di Bombagi a tempo quasi scaduto. Un successo che rilancia le ambizioni playoff degli abruzzesi e che complica la vita agli ospiti, che restano quattordicesimi.