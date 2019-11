© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

La Vibonese stende 5-1 il Rieti nel 14° turno di Serie C - Girone C. A decidere la gara disputata nel pomeriggio sono state le reti di Bubas al 16', Emmausso al 63' e al 78', Bernardotto all'80' e Prezioso al 92', che hanno reso vano così il gol sul fronte opposto di Granata al 65'. Con questa vittoria i padroni di casa raggiungono quota 20 punti in classifica, ottavi, mentre gli ospiti sono ancora a 12 lunghezze in diciassettesima posizione.