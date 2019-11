© foto di Federico Gaetano

Quattro le sfide giocate oggi pomeriggio in Serie C Girone C, valide per la sedicesima giornata della terza serie. 2-2 tra Bisceglie e Paganese, con doppiette di Montero e Diop su calcio di rigore. Il Catania pareggia 1-1 contro la Casertana, in gol Caldore per gli ospiti e Curiale per il Catania. Il Monopoli cade sul campo della Cavese, gol decisivo di Spaltro, infine scoppiettante 3-4 tra Virtus Francavilla e Potenza. Per gli ospiti doppietta di Murano e gol di Isgro e Ferri Marini, per i padroni di casa inutili le reti di Vazquez, Gigliotti e Mastropietro. Di seguito i risultati nel dettaglio:

Serie C Girone C

Bisceglie-Paganese 2-2

Catania-Casertana 1-1

Cavese-Monopoli 1-0

Virtus Francavilla-Potenza 3-4