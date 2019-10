© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno ha squalificato per un turno gli allenatori: Marco Banchini del Como, Cristiano Masitto della Feralpisalò e Cesare Albé della Giana Erminio. Per quanto riguarda i giocatori invece due giornate a Leonardo Vitali della Pianese e una per Marco Caldore (Casertana), Roberto Candido (Rimini), Gianni Manfrin (Virtus Verona), Lorenzo Pasciuti (Carrarese), Marco Maini (Gubbio), Kenneth Van Ransbeeck (Rimini), Marco Moleri (Lecco), Antonio Matera (Cavese), Fabian Tait (Sudtirol)