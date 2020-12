Serie C, Giudice Sportivo: 3 turni per mister D'Agostino, due per Montalto e Buschiazzo

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha squalificato per tre giornate il tecnico del Lecco Gaetano D’Agostino “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva alla quaterna arbitrale una frase irriguardosa accompagnata da una espressione blasfema (r.proc.fed., r.c.c)”.

Per quanto riguarda i calciatori due giornate di stop per Adriano Montalto del Bari e Fabrizio Buschiazzo della casertana. Il primo “perché posizionato in panchina dopo la sostituzione assumeva un comportamento offensivo verso l'arbitro (r.IV uff., calc.sost)”, il secondo “perché colpiva un avversario con una manata al volto a gioco fermo”. Fermati per una giornata invece: Luca Cremona (Fermana), Ivan Marconi (Palermo), Dario D’Ambrosio (Sambenedettese), Alessio Sabbione e Carlo De Risio (Bari), Luca Martinelli (Catanzaro), Shady Oukhadda (Gubbio), Andrea Cittadino (Bisceglie), Francesco Ardizzone e Andrea Ciofi (Cesena), Domenico Franco (V. Francavilla), Davide Bove (Novara), Giuseppe Panico (Novara) e Emmanuel Mbende (Viterbese)