Serie C, Giudice Sportivo: Casertana stangata

© foto di Giuseppe Scialla

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 4 Marzo 2019 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D'ANGELO ANGELO (CASERTANA ) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

RAINONE PASQUALE (CASERTANA) per comportamento offensivo verso l'arbitro.

MARCONI MICHELE (PISA) per atto di violenza verso un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone. 212/518

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIANA FILIPPO (ALBISSOLA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

ROSSINI JONATHAN (ALBISSOLA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

RUZZITTU DANILO (ARZACHENA) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

CAMILLERI VINCENZO (VIBONESE) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

CODA ANDREA (VITERBESE CASTRENSE) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (r.A.A.,calc.ris.).

DAMIANI SAMUELE (VITERBESE CASTRESENSE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PANIZZI ERIK (ALESSANDRIA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (CATANIA) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

SAPORETTI LORENZO (RENATE) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

BRUNO LUCA (SIRACUSA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE

BRUNORI SANDRI MATTEO LUIGI (AREZZO)

PELAGATTI CARLO (AREZZO) 212/519

RAINONE PASQUALE (CASERTANA)

ZITO ANTONIO (CASERTANA)

CURIALE DAVIS (CATANIA)

GRAZIANO GIOVANNI (GOZZANO)

ROLFINI ALEX (GOZZANO)

FIORE CORENTIN (IMOLESE)

PINZAUTI LORENZO (PONTEDERA)

LAURENTI GIANLUCA (L.R. VICENZA )

SBRAGA ANDREA (NOVARA)

OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (OLBIA)

BERTONI LUCA (PRO PATRIA)

PEDONE ALEX (PRO PATRIA)

PAGHERA FABRIZIO (TERNANA)

PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

RUBBO ALBERTO (VIRTUSVECOMP)

PARTIPILO ANTHONY (VIRTUS FRANCAVILLA)