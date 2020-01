Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate a Quagliata e Moleri. 2 a Davi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno ha squalificato per una giornata il tecnico dell’Avellino Ezio Capuano. Per quanto riguarda i calciatori:

Tre giornate per Giacomo Quagliata della Pro Vercelli “perché in azione di gioco colpiva con il piede il viso di un calciatore della squadra avversaria provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue che lo costringeva ad abbandonare la gara”.

Due giornate di stop invece per Marco Moleri del Lecco, a cui se ne somma un’altra per somma d’ammonizioni, e Guido Davì del Modena, mentre salterano la prossima giornata i seguenti giocatori: Giacomo Gambaretti (Giana Erminio), Mirko Miceli e Iacopo Cernigoi (Sambenedettese), Anton Kresic (Padova), Michele Buzzo (Pontedera), Francesco Fedato (Gozzano), Fabrizio Paghera (Ternana), Giovanni Foresta (Carrarese), Simone De Marco (Avellino), Vincenzo Polito (Cavese), Alessandro Marotta (Vicenza), Marco Fossati (Monza), Daniele Buzzegoli (Novara), Nunzio Lella (Olbia), Vincenzo Camilleri (Pistoiese), Emerson, e Manuel Ricci (Potenza), Davide Bertoncini (Reggina), Marcoi Anghileti e Rayyan Baniya (Renate), Mirko Esposito (Rieti), Francesco Vassallo (Robur Siena), Federico Viero (Teramo), Mariano Del Col (Vibonese) e Daniel Bezziccheri (Viterbese)