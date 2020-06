Serie C, gli accoppiamenti ufficiali per i playoff

Questi gli accoppiamenti ufficiali dei playoff di serie C:

1. CAMPIONATO SERIE C PLAY OFF 2019-2020

Ad integrazione del Com. Uff. n. 148/DIV di Lega Pro del 22.06.2020, in applicazione a quanto disposto dal paragrafo II), comma 2), dell’Allegato 3) del Com. Uff. n. 209/A della F.I.G.C. del 08.06.2020 (Com. Uff. n. 258/L di Lega Pro del 09.06.2020), si riportano le società che hanno acquisito il titolo a disputare i PlayOff.

2. SOCIETÀ AVENTI TITOLO ALLA DISPUTA DEI PLAY OFF

GIRONE A Punti

2^ CARRARESE 62,637

3^ RENATE 60,027

4^ PONTEDERA 58,670 Rinunciataria

5^ ALESSANDRIA 56,165

6^ ROBUR SIENA p.p. 1 56,104

7^ NOVARA 55,538

8^ ALBINOLEFFE 55,225

9^ AREZZO 52,720 Rinunciataria

10^ JUVENTUS U23 50,527 VINCITRICE COPPA ITALIA SERIE C

11^ PRO PATRIA 46,769 Rinunciataria

p.p.: Punti di penalizzazione.

GIRONE C Punti

2^ BARI 76,509

3^ MONOPOLI 72,946

4^ POTENZA 70,933

5^ TERNANA 64,600

6^ CATANIA p.p. 2 57,533

7^ CATANZARO 53,268

8^ TERAMO (*) 50,893

9^ VIRTUS FRANCAVILLA 50,893

10^ AVELLINO 50,667

(*) meglio classificata per differenza reti negli scontri diretti.

p.p.: Punti di penalizzazione.

La vincitrice di Coppa Italia Serie C (JUVENTUS U23), è ammessa direttamente al Primo Turno Play Off Nazionale.

3. PLAY OFF DEL GIRONE - I TURNO

Le società ammesse al Primo Turno Play Off del Girone disputeranno una gara unica in casa della squadra meglio classificata secondo le graduatorie di cui al punto 2) del presente comunicato.

In relazione alle graduatorie si riportano quindi i relativi accoppiamenti:

GIRONE A

ALESSANDRIA – PRO PATRIA*

ROBUR SIENA – AREZZO*

NOVARA - ALBINOLEFFE

* rinunciatarie ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo IX), comma 1), dell’Allegato 3) del Com. Uff. n. 209/A della F.I.G.C. del

08.06.2020 (Com. Uff. n. 258/L di Lega Pro del 09.06.2020).

GIRONE C

TERNANA - AVELLINO

CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA

CATANZARO - TERAMO

Modalità di svolgimento

Le squadre vincenti avranno accesso al Secondo Turno Play Off del Girone.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la squadra meglio classificata secondo le graduatorie di cui al punto 2) del presente comunicato.