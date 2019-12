© foto di Alberto Mariani

Arriva un verdetto di un certo peso dalle cinque partite in programma alle ore 15 nel gruppo B di Serie C: la vittoria del Piacenza in Alto Adige, a rallentare con forza le velleità degli alto-atesini di andarsi a prendere le zone migliori del campionato. La squadra emiliana si impone per 0-2 e torna a sua volta in corsa, nel raggruppamento fin qui più combattuto tra i tre. Bene anche due nobili come Cesena e Triestina, entrambe vittoriose in trasferta.

Arzignano – Cesena 0-1

FeralpiSalò – Vis Pesaro 1-1

Gubbio – Fermana 0-1

Rimini – Triestina 0-1

Sudtirol – Piacenza 0-2