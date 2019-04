© foto di Giovanni Padovani

L'Imolese non sbaglia contro la Feralpisalò. Nel match valido per il 35° turno di Serie C-Gruppo B, i padroni di casa si sono imposti infatti 3-1 grazie alle reti di Lanini (15'), Mosti (43') e Carraro (89'). Di Pesce (54'), invece, il gol della bandiera ospite. Con questo risultato l'Imolese si avvicina in classifica proprio alla Feralpisalò, quarta con 57 punti rispetto al terzo posto e ai 58 punti del suo avversario odierno.