© foto di Andrea Rosito

L'ultima partita della domenica di Serie C si giocava alle ore 20.30 ed era valevole per il gruppo C. Terminata qualche minuto fa la sfida tra Cavese e Picerno, che si sono divise un punto ciascuna. Ecco risultato e marcatori.

Cavese - Picerno 1-1 [39' Vanacore (P), 85' Matino (C)]