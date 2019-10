© foto di Andrea Rosito

Ben cinque le partite in programma oggi alle ore 17,30 nel programma del gruppo C di Serie C. In cui la Reggina ha perso l'occasione per accorciare sulla capolista Ternana, dato che si è fatta fermare sul pareggio contro la Paganese. A differenza del Catanzaro, vincitore col Francavilla. Bene anche il Monopoli, vincitore in Sicilia. Pari tra Bisceglie e Picerno.

Bisceglie – Picerno 2-2

Catanzaro – Virtus Francavilla 3-1

Paganese – Reggina 1-1

Sicula Leonzio – Monopoli 1-2

Vibonese – Casertana 3-1