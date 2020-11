Serie C, i recuperi di campionato: Pro Vercelli a valanga. Vittorie per Palermo e Como

Si sono disputati questo pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 15 quattro recuperi di campionato che riguardano il Girone A e il Girone C della Serie C. Di seguito i risultati:

GIRONE A

Como-Pro Patria 1-0 (54' Solini)

Olbia-Lucchese 0-0

Pro Vercelli-Giana Erminio 4-0 (15' Zerbin, 34' e 69' Comi, 94' Rodio)

Questa la nuova classifica del girone:

Pro Vercelli 23*

Renate 22

Carrarese 19

Lecco 18

Alessandria 17

Pro Sesto 17*

Como 16**

Pontedera 16*

AlbinoLeffe 15*

Pro Patria 15

Novara 14

Grosseto 14*

Livorno 13

Juventus U23 13**

Pergolettese 12**

Pistoiese 9

Piacenza 9*

Olbia 8*

Giana Erminio 7*

Lucchese 3**

* una partita in meno

** due partite in meno

GIRONE C

Palermo-Potenza 1-0 (86' Luperini)

Questa la nuova classifica del girone:

Ternana 27

Bari 20*

Teramo 20**

Turris 16*

Catanzaro 16*

Avellino 15***

Juve Stabia 14

Foggia 13**

Vibonese 12****

Palermo 12**

Paganese 10

Catania 9***

Monopoli 9***

Virtus Francavilla 9

Potenza 9

Bisceglie 7*****

Viterbese 7**

Casertana 6***

Cavese 5*

* una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno

**** quattro partite in meno

***** cinque partite in meno