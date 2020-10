Serie C, i risultati della serata: colpo Lecco. Vincono Padova e Piacenza. La Samb pareggia

Nelle gare serali della terza giornata di Serie C il colpaccio lo mette a segno il Lecco che batte per 2-1 un’Alessandria data da molto per grande favorita per la promozione diretta. I Grigi vanno sotto di due gol, provano la rimonta, ma restano in 10 nel finale e devono arrendersi. Il 2-1 è il risultato che va per la maggiore nel raggruppamento del Nord-Ovest che vede le vittorie con eguale punteggio di Carrarese, nel derby toscano col Pontedera, Novara, sulla Giana Erminio, e Renate che all’ultimo respiro si aggiudica il match contro la Pro Vercelli. Vittoria in trasferta invece per la Pro Sesto che batte l’Albinoleffe per 1-0. Nel big match fra Piacenza e Livorno, club che sta vivendo momento complicati a livello societario, hanno la meglio gli emiliani che vincono per 2-0.

Nel Girone B il colpo lo mette a segno il Padova che fra le mura amiche ha la meglio sull’ambizioso Mantova regolato per 3-1. Pareggio in rimonta per la Sambenedettese in casa contro la Fermana mentre la Virtus Verona pareggia senza reti con il Legnago. Nell’ultima gara del Girone C infine pareggio per 2-2 fra Potenza e Casertana.

Questi i risultati delle gare odierne:

Girone A

Lucchese-Grosseto 0-2

Olbia-Pro Patria 0-1

Pistoiese-Pergolettese 1-1

Piacenza-Livorno 2-0

Albinoleffe-Pro Sesto 0-1

Carrarese-Pontedera 2-1

Lecco-Alessandria 2-1

Novara-Giana Erminio 2-1

Renate-Pro Vercelli 1-1

Girone B

Matelica-Suditirol 1-1

Triestina-Modena 1-0

Carpi-Fano 0-0

Feralpisalò-Imolese 2-1

Padova-Mantova 3-1

Sambenedettese-Fermana 1-1

Virtus Verona-Legnago 0-0

Girone C

Ternana-Palermo 0-0

Virtus Francavilla-Vibonese 2-2

Catania-Juve Stabia 1-0

Catanzaro-Paganese 1-0

Cavese-Bari 2-3

Turris-Viterbese 2-1

Potenza-Casertana 2-2