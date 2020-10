Serie C, i risultati delle gare del pomeriggio: Vince la Triestina. Pari fra Ternana e Palermo

Nelle prime quattro gare della terza giornata di Serie C vince solo la Triestina che piega in casa per 1-0 il Modena grazie a Gomez. Nell'altra gara del Girone B invece pari fra Matelica e Sudtirol (1-1 siglato da Balestrero e da un autogol di Moretti). Finisce senza reti il big match del Girone C fra Ternana e Palermo, mentre la Virtus Francavilla pareggia in casa con la Vibonese (2-2 Castrorani e Vazquez su rigore per i padroni di casa, Berardi e Plescia per gli ospiti)

Girone B

Matelica-Suditrol 1-1

Triestina-Modena 1-0

Girone C

Ternana-Palermo 0-0

Virtus Francavilla-Vibonese 2-2