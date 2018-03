Serie C, i risultati di serata: Livorno batte il Siena, manita Alessandria

Terminate le tre gare serali del girone A di Serie C. Il Pisa ha espugnato Pistoia grazie a Mannini, mentre l'Alessandria ha riservato una manita alla Carrarese. Il big match, invece, va al Livorno: vittoria di misura contro il Siena e primo posto in tasca per i labronici.

Questi i risultati e i marcatori:

Pistoiese-Pisa 0-1 - 73' rig. Mannini

Alessandria-Carrarese 5-0 - 18' Fischnaller, 26' rig. Chinellato, 28' Fischnaller, 63' Fischnaller, 69' Bellazzini

Livorno-Siena 1-0 - 49' Valiani