Serie C, il Giudice Sportivo: quattro calciatori fermati per due turni

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno ha fermato per due turni Simone Della Latta del Piacenza, Tommaso Fantacci della Pistoiese, Nicolas Bresciani del Ravenna e Francesco Ardizzone della Virtus Entella. Stop per un turno invece per i seguenti giocatori: Mirko Romagnoli (Robur Siena), Antonio Vacca (Casertana), Nebil Caidi (Teramo), Tommaso Coletti (Triestina), Marco Romizzi (Albinoleffe), Riccardo Martignago (Albissola), Claudio Coralli (Alessandria), Jacopo Furlan (Catanzaro), Edoardo Scrosta (Fermana), Samuele Emiliano e Riccardo Gemelli (Gozzano), Nicola Bizzotto (LR Vicenza Virtus), Jacopo Silva (Piacenza), Alberto Dossena (Pistoiese), Alessio Benedetti e Lorenzo Borri (Pontedera), Alessandro Minelli e Riccardo Rossini (Rende), Alessandro Malomo (Triestina), Kenneth Obodo (Vibonese), Ciro Sirignano (V. Verona) e Mattia Gennari (Vis Pesaro).

Per quanto riguarda gli allenatori un turno di squalifica per Alessandro Dal Canto dell’Arezzo e Silvio Baldini della Carrarese.