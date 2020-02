vedi letture

Serie C, il Monza frena ancora: solo 1-1 contro l’Arezzo

Nella gara delle 17:30 arriva un nuovo stop per la capolista Monza che sembra soffrire del braccino in quest’ultimo periodo. La squadra di Brocchi infatti non va oltre l’1-1 casalingo contro l’Arezzo e allunga a tre le giornate senza vittoria. Toscani in vantaggio al 26° con Tassi e raggiunti nel finale di primo tempo da un rigore realizzato da Brighenti. I brianzoli vedono ridursi a 16 i punti di distacco dalla Carrarese, un vantaggio ancora ampio nonostante l’ultimo periodo di flessione.