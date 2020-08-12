Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Prima parte
La Lega Serie C ha pubblicato la lista dei giovani posti in regime di svincolo dai club, secondo l'art. 107 delle NOIF.
Di seguito pubblichiamo la prima parte dell'elenco nominativi con relativa data di nascita:
ALMA JUVENTUS FANO
ROMBALDONI MARCO 11/01/2001
ALBINOLEFFE
ALFEO MATTIA 19/06/2003
DOMENIGHINI ANDREA 15/02/2003
GIUNTA FRANCESCO 14/01/2002
LODOVICI RICCARDO 16/09/2004
MARINO LUCA 16/08/2003
OPOKU ISHMEAL 13/10/2001
PEREZ MATTIA 31/10/2001
SARONNI EMANUELE 28/09/200
BARI
ANGELINI ALESSIO 04/01/2001
CARADONNA FABIO 30/01/2002
CARADONNA GIUSEPPE 30/01/2002
CASTIELLO MATTIA 25/12/2001
CONVERSANO DAVIDE PIO 26/06/2003
D'ALBA CHRISTIAN 15/11/2001
FRAPPAMPINA FEDERICO 31/05/2001
PELLEGRINI PAOLO 18/06/2001
SBLENDORIO DANILO 04/01/2005
TROFEO STEFANO 27/06/2005
TURBINI GAETANO 21/03/2005
CASERTANA
BUONANNO GIUSEPPE 20/01/2002
DE LUCA FABRIZIO 01/04/2001
LETIZIA RAFFAELE 01/06/2001
MAGGIO SIMONE 07/09/2001
MARTELLONE TOMMASO 21/03/2001
PRUDENTE FRANCESCO MARIA 31/03/2001
RAVEENDRAN ROBINSAN 13/01/2004
SCHWICH EMANUELE 03/12/2004
TURCO CARMINE 28/09/2001
ZACCARO GIUSEPPE 29/01/2001
CATANZARO
ANGHELONE MATTEO 24/06/2005
ARCURI LUIGI 09/09/2002
CANNALIRE ANTONIO 23/01/2005
CASTIGLIONE SANTO 12/03/2004
CATALANO GIUSEPPE 09/08/2005
COSCARELLA ALFREDO 05/05/2004
FULCO ANDREA 24/07/2002
LONGO ANTONIO 28/04/2004
MAZZEO ANTONIO 21/01/2005
MERCURI NICOLA 23/07/2005
MOLLO FRANCESCO 20/05/2003
MOSCHELLA MARCO 14/03/2002
PENNA MANUEL 16/02/2003
STASI GIOVANNI 28/05/2004
TARANTINO ANTONIO 25/07/2005
CAVESE
BAMBA SAM 01/01/2004
BARRA FRANCESCO PIO 02/09/2004
BUONOCORE RAFFAELE 05/03/2001
CANCELLIERE ORESTE 10/09/2004
CANDIA FRANCESCO 16/07/2004
CASO MATTIA 17/05/2001
CASO NICCOLO 03/03/2005
CEFARIELLO FRANCESCO PIO 30/09/2002
CHIACCHIO GIANLUIGI 30/01/2001
CIRILLO GIOVANNI 15/09/2004
CONTE GENNARO 05/05/2000
COPPOLA ALESSANDRO 14/10/2004
CRESCENZO ALFONSO 07/05/2004
D'ERRICO SIMONE 24/03/2002
DE GENNARO CHRISTIAN 10/02/2005
DI FRANCESCO ALESSANDRO 14/03/2003
DI GENNARO DOMENICO 31/12/2001
ESPOSITO PALMIRO 31/05/2003
FERRARA DOMENICO 03/04/2001
FERRARA VINCENZO 25/09/2004
GALANO FRANCESCO 08/04/2004
GARGIULO GIOVANNI 23/02/2003
GAROFALO EMILIO 24/01/2005
IZZO FRANCESCO 19/01/2005
LANGELLA SANTOLO 19/10/2003
LICCARDO MARCO 19/03/2002
MALANGONE CLAUDIO 28/11/2002
MASAWOUD MORO 20/09/2000
ORAZI PAOLO 09/04/2003
PALO EMANUEL 03/04/2005
PERROTTA MANUEL 06/09/2004
PETRAZZUOLO GIOVANNI 06/05/2003
PETROSINO RAUL 19/09/2001
PIZZO VINCENZO 30/01/2001
RUSSO VINCENZO 19/03/2004
SANTARPIA ANTONIO 31/10/2000
SBORDONE ENRICO 31/07/2003
SCERMINO CRISTIAN 29/09/2003
SENATORE FRANCESCO PIO 06/02/2001
SENATORE MARIO 29/03/2005
SEPE SALVATORE 01/10/2004
TARCINALE GIUSEPPE 13/05/2004
THIAM OUSMANE 06/08/2000
TRAPANI DAVIDE 21/07/2001
VITALE EMMANUELE 02/10/2003
VITALE LUIGI 09/07/2006
VITOLO PIER FRANCESCO 24/11/2004
CESENA
CUSIMANO GIUSEPPE 06/04/2002
DANGELO RICCARDO 23/08/2004
GRILLI ALESSANDRO 30/03/2004
PERRELLI FRANCESCO 14/08/2004
COMO
ALIU REZART 01/05/2001
BRICCOLA MATTEO 09/01/2001
CULOTTA DANIEL 27/11/2001
FRISONI CRISTIAN 15/10/2004
GIUDICI ALEXANDER 21/01/2001
LANZANI MATTIA 08/05/2002
LUPACCHINI ANDREA 03/05/2003
MORANDUZZO MATTIA 06/06/2005
SIMBALDI FILIPPO 26/03/2001
VOCALE ENRICO 10/03/2001
FERALPISALO’
CALDERAN GIOVANNI 20/01/2001
LAMBERTI RICCARDO 04/01/2001
FERMANA
BARGONI EDOARDO 22/04/2003
BOUTLATA YASSEN 28/01/2000
DE LEO MICHELE 09/03/2004
MASSARONI SIMONE 25/06/2000
MONACO ANDREA 08/11/2002
PALMA FILIPPO 31/12/2004
PIERSANTI ALESSANDRO 13/06/2002
POLIDORI GIUSEPPE 20/02/2004
SANTARELLI ALESSIO 23/04/2000
TIRABASSI TOMMASO 04/07/2000
GUBBIO
ALEXANDROAE DRAGOS FLORIN 01/03/2001
ANASTASI DAVIDE 03/03/2002
BACCHI GIOVANNI 29/05/2001
BAZURLI LORENZO 18/06/2001
BAZZUCCHI LEONARDO 28/02/2001
BIAGIOTTI LORENZO 13/08/2001
CONTI ANDREA 25/03/2000
FONDACCI MARCO 11/09/2001
FUMARIA GIOVANNI 11/04/2001
GAGGIOLI RICCARDO 05/11/2001
GIOVANNINI EDOARDO 17/11/2001
IOVINE GENNY 31/05/2003
MANCINI LORENZO 01/02/2001
MARIUCCI BERNARDO 28/04/2001
MASCI DAVIDE 26/07/2001
MONACELLI MATTEO 10/04/2001
PELICCI GIOVANNI 14/07/2001
PRUDENZI RAFFAELE 08/01/2001
ROSSI ALESSANDRO 22/11/2001
ROSSI ANTONIO 11/02/2003
SALCICCIA MATTEO 29/05/2001
TOSTI LEONARDO 12/04/2001
L.R. VICENZA
CECINI DANIELE 11/08/2001
CREMASCO LEONARDO 03/06/2001
GOMIERO RICCARDO 10/01/2001
MAINO KEVIN 23/02/2001
LECCO
ALTIERI ANTONIO CRISTIA 25/04/2002
ARISI ANDREA 11/04/2001
DOBOS NARCIS FELIX 17/05/2003
MERLINI SIMONE 29/08/2003
PREVITALI PIETRO ALBERTO 16/06/2003
SERPA ALESSANDRO FRAN 08/07/2005
SIVIERO ERIK 28/05/2001
LUCCHESE
BELLI MANUEL 08/07/2001
DI STEFANO NICOLO 16/03/2001
GHILONI MATTEO 09/09/2002
MANTOVA
SERENGHI MARCELLO 15/06/2002
MODENA
BARBIERI MATTEO 16/07/2001
BIANCULLI GIOVANNI 11/01/2001
BRUSCO PAOLO 04/05/2001
CISSE MOHAMED 18/09/2001
DIALLO AMADOU SADIO 02/02/2001
MERLINO MANUEL 02/05/2001
ZOUHRI SAMI 15/10/2001
MONOPOLI
ANDRESINI GIUSEPPE 15/03/2005
CARADONNA MARZIO 06/07/2005
MORETTI LORENZO 25/04/2003
NUOVO FILIPPO NICOLA 23/10/2003
Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n. 13/05 del 10/11/2005
Direttore Responsabile: Michele Criscitiello
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione n. 18246
Aut. Lega Calcio Serie A e Serie B num. 53
Copyright © 2000-2020 - TUTTOmercatoWEB.com ®
Tutti i diritti riservati
P.IVA 01488100510