Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Seconda parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
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Sono state pubblicate le liste dei giovani di serie svincolati dalle società di serie C, secondo l'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).
Di seguito la seconda ed ultima parte dell'elenco suddiviso per squadra e con la data di nascita di ogni atleta.:
PAGANESE
BICCARI AURELIO 29/03/2004
CALABRESE GENNARO 13/02/2004
CALIENDO AGOSTINO 16/02/2004
CIMMINO LUIGI 01/07/2001
GIANNETTI ANTONIO 03/04/2001
GUADAGNO ANDREA 05/02/2001
IMPAGLIAZZO ALFONSO 10/04/2003
MANZI SAMUELE 02/02/2004
MARINO PIETRO PIO 23/05/2001
MARTORELLI ALEX 02/06/2001
MAZZOCCHI ANTONIO 08/01/2001
MONTAGNA ANTONIO 22/07/2004
NASO MARCO 25/03/2002
PANICO FRANCESCO ANDREA 28/05/2001
PEPE GIUSEPPE 07/01/2001
PERRETTI FABIO 15/02/2002
PETRAZZUOLO GIOVANNI 06/05/2003
PICARDI CLAUDIO 23/01/2002
QUAGLIETTA ANDREA 25/04/2002
QUAGLIETTA CHRISTIAN 18/05/2002
QUAGLIETTA DANILO 06/02/2004
RICCIO ANTONIO 03/05/2001
SILVESTRI CIRO 27/07/2004
SOVIERO GIOVANBATTISTA 10/09/2001
TETI SIMONE 09/04/2001
VUOLO DANIELE 17/02/2001
PIACENZA
ABBATE LUCA 05/06/2002
CADEI GABRIELE 05/01/2001
GIBILLINI MATTEO 24/04/2001
GIROMETTA GIULIO EMANUELE 08/09/2003
PASINI ZENO 13/10/2001
QUADRIO RICCARDO 03/07/2002
VISENTIN ALESSIO 04/01/2004
POTENZA
BELLIZIO SAMUELE 01/06/2004
BILANCIERI ANTONIO 05/08/2004
CALICCHIO FRANCESCO 14/03/2002
CANADA ENRICO 13/12/2004
CARLUCCI CATALDO 11/05/2004
CASTIELLO VITTORIO 24/08/2004
CICALE FRANCESCO 26/06/2001
COVIELLO MICHAEL 28/01/2004
DAMICIS SIMONE 07/12/2002
DI MONTE LUIGI 19/05/2001
EQUESTRE SIMONE 05/12/2001
ESPOSITO DOMENICO 17/03/2001
FERRAZZANO MANUEL 29/01/2004
FUNICELLO CLAUDIO 29/01/2002
GARGARO DANILO 04/01/2001
MELISI ALDO 18/03/2002
MUSCO PASQUALE 13/06/2001
NOTARISTEFANO LUCA 04/05/2001
RICCIUTI PASQUALE 22/03/2002
RUOCCO IVAN 27/09/2004
SABATO DONATO 27/04/2004
SALATO SIMONE 10/02/2001
SCAVONE ANDREA 22/03/2004
SICA LORENZO 04/06/2004
VIGORITO ANTONIO 12/11/2004
RAVENNA
BARACANI NICOLO 20/08/2001
CATTANI ENRICO MARIA 16/07/2002
GIULIANO SIMONE 12/04/2003
MARI MARCO 15/10/2002
MONTI NICOLA 13/09/2004
ZATTINI PIETRO 30/03/2003
RENDE
ALTIMARI MATTEO 12/08/2003
ALTOMARE GABRIELE 25/03/2001
CAPIZZANO CARLO 24/06/2002
CASCINA GIORGIO 24/07/2002
CIANCI LUDOVICO EMANUE 05/01/2004
FORCINITI PIERCATALDO PIO 04/06/2003
FRUSTILLO CARMINE 11/03/2003
GERVASI STEFANO 24/02/2002
GRANDINETTI DAVIDE 23/07/2001
LANZO PIERFRANCESCO 26/08/2001
MACRI GIUSEPPE 06/04/2001
MENNITI ANGELO 13/05/2001
MICIELI MICHAELGIUSEPPE 17/04/2001
MIRABELLI MATTIA FRANCESC 26/05/2004
PERRELLI FRANCESCO 14/08/2004
PRINCIPE EDOARDO ANTONIO 20/11/2003
RICCARDI BIAGIO 18/06/2001
SPADAFORA GABRIELE S 08/04/2004
SPADAFORA MICHELE 20/02/2001
STORNAIUOLO FRANCESCO 01/10/2002
TURCO MANUEL 17/05/2001
RIMINI
CLEMENTI IACOPO 10/10/2002
DI GREGORIO ALEANDRO 27/01/2003
GIGLI ALESSANDRO 02/03/2002
LA MONTAGNA DAVIDE 18/12/2001
MANCINI MATTIA 13/01/2001
MASULLO MATTIA 19/12/2003
ROSTI THOMAS 03/05/2001
ROBUR SIENA
ADELUCCI FABRIZIO 06/04/2002
COSSA ALESSANDRO 06/01/2003
NERI EMANUELE 02/02/2002
PIERI EDOARDO 09/06/2001
TOZZI NICCOLO 03/10/2002
AREZZO
ALVAREZ JUAREZ TRISTAN 17/04/2001
BARBERA KARIM 13/08/2002
BASILE TOMMASO 17/05/2002
CEPPODOMO PIETRO 04/07/2003
DINI GUIDO 23/12/2001
FINOCCHI GIACOMO 08/01/2001
GUERRI ALESSANDRO 13/03/2001
KOLA AGOSTIN 03/11/2003
LANDOZZI MATTIA 16/03/2004
MANGANI EDOARDO 05/01/2002
PERJU MARIO IONUT 28/08/2004
PROSPERI MATTIA 20/01/2003
ROMANI TOMMASO 15/01/2002
ROSINI MICHAEL 23/04/2002
SARCHINI GUIDO 27/04/2004
MONOPOLI
ANDRISANI MATTIA 15/10/2002
ANIELLO MICHELE 13/03/2003
BEDIN GIUSEPPE 16/07/2003
CARBUTTI DOMENICO 28/06/2004
CASERTA MIRKO 20/04/2004
CASSANO DANIEL 13/08/2002
CAVALLUZZI GIUSEPPE 17/03/2003
CONTE SAMUELE 15/01/2003
DARGENIO GIUSEPPE 02/01/2003
DE MARZO ANDREA 31/07/2003
DELLATTE RUGGIERO COSIMO 05/01/2003
DI FRANCO GIUSEPPE 18/04/2004
FERIZAJ MENSUR 01/03/2003
GAROFALO GIORGIO GAETANO 20/11/2003
LIPPOLIS JOSEPH 29/03/2003
PERAGINE LUIGI 12/11/2003
RAPIO PASQUALE 18/06/2004
RICCI GIUSEPPE 19/02/2001
RIZZI FEDERICO 04/06/2002
ROMANELLI GIOVANNI 04/07/2003
SANTARPIA DOMENICO 30/04/2002
SCHEMBRI EDOARDO 24/02/2003
SPALIERNO GIUSEPPE 04/10/2003
VALENZANO LUCA 18/03/2002
ZACCARO CIRO 30/10/2003
SAMBENEDETTESE
BIANCHINI ENDRIAS 12/10/2004
FOGLIA MATTEO 25/03/2003
NURCJA CLAIDI 18/02/2004
PALAZZO SAUL 07/06/2002
PAPARELLA PIETRO F 03/11/2004
TRAINI NICOLO 05/08/2004
TERAMO
BARBONE LORENZO 08/09/2002
BINCHI FRANCESCO 04/07/2004
CALVANESE SIMONE 15/05/2001
CARPONI FRANCESCO 28/04/2001
CEFARIELLO FRANCESCO PIO 30/09/2002
CHIANESE FRANCESCO 29/03/2002
CRESCENZO LEONARDO 16/06/2003
CUOMO GABRIELE 07/02/2001
DI DOMENICO LEONARDO 15/01/2001
DI GIACOPO ALESSANDRO 30/04/2004
DI PATRIZIO SAMUELE 27/04/2004
DI STEFANO MARCO 14/06/2002
DJELADINI VIGAN 25/10/2002
DOGANIERI DAVIDE 12/10/2002
FILIPPONI ALESSIO 12/04/2004
FLAMMINJ NICOLO 30/09/2003
FRATICELLI EMANUELE 05/07/2004
FRATINI SIMONE LORENZO 15/02/2002
GRAMEGNA NICOLO 22/09/2001
LONGO FLORINDO 10/04/2002
LUCCI GABRIELE 23/10/2003
MANGANESE SIMONE 06/08/2002
MAZZAROPPI STEFANO 04/11/2003
NATALE VITTORIO 21/04/2001
OLIVIERI FRANCESCO 11/05/2002
PIETANESI LORENZO 03/01/2002
POLIDORI GIUSEPPE 20/02/2004
POTENZA FRANCESCO ALESSANDRO 29/10/2001
RAPAGNANI DOMENICO 25/09/2004
ROSA FAUSTO 13/12/2002
SARDINI GIANLUCA 06/11/2002
SERPETTI VALERIO 04/09/2003
TANGORRA GABRIEL 24/11/2003
SICULA LEONZIO
ALFO GIUSEPPE 06/10/2001
BASILE FILIPPO 11/09/2001
BENFATTO MARCO ORAZIO 23/06/2004
BRANCAFORTE LUCA 08/06/2004
CALDARERA MARIO 20/02/2004
CAPPELLO MATTEO 03/07/2004
CONDORELLI GIUSEPPE 09/06/2001
DI MARTINO MARIO 13/03/2003
GATTO GIANMARCO 21/03/2004
INDIGENO BIAGIO 28/02/2001
LEGGIO LORENZO 17/07/2001
LENTINI MATTEO GAETANO 23/01/2001
MESSINA GIOVANNI 16/08/2004
PESARINI ANTONIO 20/06/2001
PLATANIA FEDERICO 19/01/2004
SANZO GABRIELE 14/05/2004
SCANDURRA SALVO GABRIELE 20/01/2004
VILLE AURELIO 28/01/2003
TERNANA
CECCARELLI MATTIA 09/05/2001
DE GIGLIO DENNIS 15/07/2001
FERRONI ALEX 26/03/2002
FRANCESCONI LEONARDO 10/03/2001
FURIA RICCARDO 20/04/2001
ISIDORI ANDREA 20/01/2002
LATINI FILIPPO 29/10/2002
PASTORE ANDREA 04/12/2001
PERSIO PENNESI FRANCESCO VALERIO 17/01/2004
POLACCHI ANGELO 29/11/2001
ROGO FILIPPO 28/05/2004
ALBINOLEFFE
SOFIO EMANUELE 01/02/2002
ALESSANDRIA
CHIESA ALESSIO 14/01/2002
PAOLUCCI NICCOLO 12/02/2004
CATANZARO
CALABRETTA VINCENZO 14/02/2002
CASELLA ANTONINO 17/09/2002
COVELLI EMANUEL 20/05/2003
FANILE SIMONE 09/04/2004
GIAMPETRUZZI ANDREA 09/03/2003
IERO GIUSEPPE LUIGI 07/01/2003
IOZZI SALVATORE 04/10/2001
LEONE ROCCO 02/05/2004
LOMBARDO FRANCESCO 03/10/2004
MARROCCO ALESSANDRO 10/03/2001
NAPOLI FILIPPO 30/03/2004
NISTICO ANTONIO 14/11/2004
PARISI EZIO 10/10/2001
PISANO ALFONSO 09/01/2001
ROTELLA GIORGIO 19/12/2001
SPINA MATTEO 28/07/2003
TOMO GIUSEPPE 12/09/2002
VASAPOLLO GIOVANNI 19/01/2004
CITTA DI PONTEDERA
BELLI MANUEL 08/07/2001
BICI LEON 10/09/2001
BRACCINI FRANCESCO 27/04/2004
FRANGIONI ALBERTO 21/02/2004
GIULIANI PIERFRANCESCO 11/04/2001
MICHELETTI GABRIELE 30/06/2001
SPARTA FEDERICO 07/07/2003
TURCO CARMINE 28/09/2001
PISTOIESE
CALAMAI MATTIA 27/02/2001
FLORE LORENZO 24/01/2002
IBRALIU QAMIL 23/01/2001
MALAFRONTE GIUSEPPE 31/03/2003
PIETROLATI RICCARDO 10/04/2002
QAFOKU MATTEO 12/06/2003
TRIESTINA
BORGOBELLO FRANCESCO 23/04/2004
DUIZ SIMONE 27/06/2004
FLORENIN KLAVORA MARK 13/01/2002
GHERDINA ARON 03/06/2001
HUPENIJS DAVIDS 30/05/2001
LA CAMERA STEFANO 17/10/2001
LOMBARDO QUIRICO SANTE 02/02/2002
MATRISCIANO SABATO 05/04/2004
MIHALI IOAN DUMITRU 09/01/2002
MIRAGLIA LUIGI 30/01/2002
ROVETO BIAGIO STEFANO 06/11/2004
SCARDILLO MANUEL 14/01/2003
SOMMA EMANUELE 17/04/2002
SPADAFORA ANGELO 08/01/2001
VELLA SAMUEL LAWRENCE 14/11/2001
ZACCALA JONATHAN OSEGOA 08/10/2001
VIBONESE
CAMMARATA ALESSANDRO 28/01/2001
CORIGLIANO ANTONIO 16/02/2001
FRANCOLINO GIUSEPPE 18/03/2004
FURCI GIUSEPPE 08/05/2003
IANNELLI LORENZO 18/08/2004
LA TORRE FRANCESCO 15/01/2004
MALVASO IVAN 27/06/2002
NOCERA NICCOLO 04/04/2003
PETREA LEONARD STEFAN 12/04/2002
RIONESEI COSMIN 06/04/2001
RIZZO ANTONIO 31/03/2001
REGGINA
ALIQUO GIANLUIGI 28/01/2001
CARLINI GIANLUCA 24/01/2003
CASORIA FRANCESCO 14/03/2001
DE PAOLI ANGELO 14/01/2001
FAVASULI SANTORO 06/02/2001
GATTO PASQUALE FILIP 04/12/2001
IZZO DANIELE 21/11/2001
LOMASTO ANTONIO 07/03/2002
LONGOBARDO MANUEL 06/06/2001
MAESANO NICOLO 19/01/2002
MAIDA SIMONE 31/03/2001
MARRONE MIRKO 03/07/2001
MORABITO SANTORO 24/02/2001
NIRTA FRANCESCO 21/05/2003
OLIVIERO CIRO 21/01/2004
PINTUS GIOVANNI 18/12/2001
PUGGIONI DAVIDE 24/01/2002
SOTTILOTTA FABIO 18/06/2001
SPANO ROCCO 06/05/2003
VIRTUS FRANCAVILLA
BARRATTA NICOLA 29/10/2001
BOSCAINI MANUEL 22/09/2002
D'AMBROSIO MATTIA 13/02/2002
D'IGNAZIO ANDREA 17/04/2003
DI SERIO SAMUELE 02/08/2001
GRIECO MICHELE 23/03/2003
PASTORE MARIO 16/04/2004
PIZZOLLA DOMENICO 24/09/2001
POTENZA VITO PIETRO 14/10/2001
RUGGIERO RICCARDO 18/06/2004
SEMERARO ANGELO 28/05/2004
TAMBORRANO PAOLO PASQUALE 31/03/2004
TOMAIPITINCA FRANCESCO 10/01/2003
VIS PESARO
5870339 GIUSTINI LUCA 01/08/2001