Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club - Seconda parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
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Quest'oggi sono state pubblicate le liste dei giovani di serie svincolati dalle società di serie C, secondo l'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).
Di seguito la seconda ed ultima parte dell'elenco suddiviso per squadra e con la data di nascita di ogni atleta.:
LECCO
ALBORGHETTI ANDREA 24/04/2003
FERRARIO ELIA 17/07/2001
LAURIOLA NICCOLO 14/06/2002
MIGLIORE NICOLO 01/06/2003
SCHUELER WALLACE DOUGLAS 07/02/2001
TURRISI GIOELE 25/02/2005
MODENA
ARACRI CESARE 06/05/2005
IORIO MATTIA 11/02/2002
LORENZI DAWIT 09/11/2002
PUCCI LEONARDO 29/09/2004
ZANOTTI LORENZO 17/03/2003
MONOPOLI
BIASI DAVIDE 26/06/2001
BRESCIA FRANCESCO 27/06/2001
CIPRIANI FRANCESCO 12/11/2001
KOFOL MARCO 20/11/2001
LABALESTRA VITO GIOVANNI P 18/05/2001
PIRCHIO VINCENZO 05/10/2001
MONZA
CIUFFINI LUIGI 30/03/2004
NOVARA
FUSTO LORENZO 06/05/2003
OLBIA
FARINA THOMAS 08/04/2004
MANZETTO MICHELE 16/03/2004
NURRA ANTONIO 07/02/2002
PADOVA
CARRARO FEDERICO 29/05/2002
CASTENETTO GIACOMO 08/12/2003
STEFANI LORENZO 28/03/2001
TOSATO ALBERTO 19/08/2002
PAGANESE
AMBROSINO SALVATORE 26/07/2005
APUZZO FRANCESCO 01/09/2001
BARRA ROCCO 15/07/2002
CAROLEI EMANUELE ROSARIO 08/01/2003
CASO ALESSIO 12/11/2002
CERRONE DANIELE 22/01/2001
CHIURAZZI SIMONE 29/08/2003
COZZOLINO GIOVANNI 09/01/2005
D'AMBRA ANDREA 30/01/2001
DI MICCO RAFFAELE 24/09/2005
ELAYACHE LEONARDO ELIA 10/11/2003
ESPOSITO SAMUELE 14/03/2001
GALLO PASQUALE 16/04/2005
LAVORANTE GIOVANNI 07/07/2004
SAIZ MIRKO 01/07/2004
TEDESCO CIRO 06/06/2002
TRAVINO KEVIN 19/01/2005
VITALE ANTONIO 15/05/2005
PERGOLETTESE
BROGLIO LUCA 09/09/2003
SCOTTI MARCO 06/04/2003
PIACENZA
ARGILLI RICCARDO 13/06/2003
PIANESE
CECCHI GIULIO 14/11/2003
MANCIANTI GIACOMO 23/06/2002
MARTINI FILIPPO 02/01/2002
RENZI RENATO 18/06/2002
PICERNO
CALABRESE MARCO 26/08/2005
FUCCI MARIO 18/07/2005
LAGUARDIA MATTEO 31/08/2001
LARDO DAVIDE 11/10/2002
LUORDO MARIO 07/04/2003
PISTOIESE
CASO LORENZO 28/11/2003
PLAKA DENIS 17/02/2005
PONTEDERA
CARELLI DIEGO 02/07/2003
DI GIULIO SAMUELE 21/02/2003
FLORE LORENZO 24/01/2002
GODANO LORENZO 11/10/2002
MASSA FEDERICO 21/03/2003
MOCCIA LUIGI 24/02/2001
OTGIANU ALBERTO 31/05/2002
PAITA MATTEO 04/02/2003
PALA GIOVANNI 02/08/2001
SANTALUCIA LORENZO 22/02/2005
VIOLA ALESSIO 13/01/2003
POTENZA
FRANCOLINO MATTEO 03/08/2001
PALLADINO ANGELO 06/01/2003
PALLADINO GIANMARIO 01/06/2002
SANTARSIERO SALVATORE 22/06/2004
PRO VERCELLI
RICCI MATTEO 01/02/2001
REGGINA
ALAMPI ANTONINO 18/03/2005
AMORELLI MATTEO 22/11/2002
BARBAROSSA ALESSANDRO 15/03/2001
BENEDETTO ROCCO 04/12/2003
CASTORINA DENNIS 25/05/2003
COCCIA LEONARDO 03/04/2002
COPPOLA PIETRO 04/06/2002
GENTILE CLAUDIO 05/07/2004
GRECO BENEDETTO 02/09/2002
GUERRISI FERDINANDO 08/02/2002
IDONE FILIPPO 18/06/2002
MACRI SALVATORE GABRI 01/06/2002
MUSOLINO PAOLO 06/10/2003
MUTO LUIGI 15/01/2004
NICOLAE FLAVIUS CATALIN 01/04/2003
PENNESTRI FABIO 14/02/2005
PIVA DAVIDE 24/03/2003
RINALDO SEBASTIANO 19/01/2005
SCALISE SILVANO 28/01/2002
TASSONE VITANTONIO 28/06/2003
VERSO FLAVIO 04/05/2002
REGGIO AUDACE
GATTA NICOLA PIO 04/02/2003
GROSSI ALEX 25/02/2004
ROZZI GABRIELE 09/05/2004
RENATE
LAZZARONI CRISTIAN 07/03/2001
RENDE
COSTAGLIOLA SALVATORE 27/11/2001
CRUSCO ANTONIO 18/07/2001
GAGLIARDI GINO 08/08/2005
PAONE LUIGI 03/04/2002
ROMEO GIUSEPPE 20/05/2002
SARTIANO MASSIMO 15/05/2001
RIETI
AL HOUSARI LUCA 28/10/2003
COLLORAFI EMANUELE 28/02/2001
DE FRANCESCHI DAMIANO 10/04/2001
DE SANTIS MATTEO 11/02/2002
DI MARCO VALERIO 08/05/2004
FERRARO ANTHONY CLAUDIO 07/02/2003
PALMA ANGELO 09/06/2003
PARIS GIORDANO 28/07/2004
PASTORE ALESSANDRO 22/06/2002
TROIANI GABRIEL 20/05/2002
RIMINI
PELLEGRINI MATTEO 16/06/2005
PROVERBIO ALESSANDRO 20/05/2005
ROBUR SIENA
BORGHI DAVID 12/01/2005
MBENGUE ALIOUNE 11/03/2001
SAMBENEDETTESE
RIZZO ROSARIO DYLAN 13/05/2003
RONCI ANTONIO 27/08/2002
SICULA LEONZIO
ARMATA ALESSANDRO 22/06/2002
CONTI SAMUELE 11/05/2003
DIMAURO NICCOLO' 22/02/2005
LISSANDRELLO GIANMARIA 09/08/2004
RIVELA GIUSEPPE 04/05/2004
SARACENO DAVIDE 12/12/2003
TOMASELLO GABRIELE GIUSEPPE 07/09/2005
SUDTIROL
TROMPEDELLER DENNIS 24/12/2002
TERAMO
BRUNO ANDREA 06/01/2002
CALISTA RICCARDO 06/06/2005
LUPI GABRIELE 08/01/2003
STRINO MASSIMO 04/07/2003
TRIESTINA
ESPOSITO SALVATORE 13/06/2001
KEPI VALERIO 04/09/2002
VIBONESE
BONAVOTA ONOFRIO 20/07/2004
BUSIU BOGDAN VALERIAN 08/01/2002
CERULLI GIUSEPPE 28/06/2005
DASCOLI DOMENICO 09/08/2002
FALSETTI MAURIZIO 26/08/2002
FURCHI SERAFINO 16/11/2003
GIACCO LORENZO 14/04/2004
MIOZZO LORENZO 11/03/2003
MONTELEONE MATTEO 16/01/2003
OCCHIATO GIUSEPPE 20/06/2002
PATANIA FRANCESCO 27/06/2004
PESANTE ANTONIO 08/02/2003
PIPERNO GIUSEPPE 05/03/2003
ROMBOLA FRANCESCO 13/02/2002
ROSCHETTI GIACINTO 24/08/2004
RUBINO ROCCO 04/04/2002
SACCA ANTONIO 18/12/2001
SUTTI CARMELO ALE 01/07/2003
TORINO PASQUALE 22/05/2003
TOSTI ALDO 12/03/2002
TRACLO SIMONE 23/08/2001
ZAFFINO FRANCESCO PIO 10/12/2003
VIRTUS FRANCAVILLA
ARMENIA MATTEO 30/01/2003
DE BLASI GABRIELE 09/02/2003
ELIA FEDERICO 29/09/2003
FREDDO ANDREA 13/12/2003
GALASSO JACOPO 02/07/2004
IMPROTA GIOVANNI BATTISTA 28/03/2001
MALERBA NICOLO' 26/06/2004
PECORARO STEFANO 04/03/2005
PIGNATALE ANGELO 30/01/2003
VIGNA ALFONSO 09/10/2004
VIRTUSVECOMP VERONA
SIGNORE MATTEO 16/01/2002
VIS PESARO DAL 1898
BRACCI ALESSANDRO 21/01/2003
CAMMILLINI FEDERICO 08/07/2001
MAZZA LORENZO 31/08/2004
PAOLINI ALBERTO 13/02/2003
VITERBESE CASTRENSE
BRACCIO FRANCESCO 02/04/2002
BRAIDO ALESSIO 12/10/2002
DANTONI FLAVIO 03/07/2005
DE ROSA PATRICK 31/01/2005
EL QOUATLI SAAD 20/07/2004
FABI MASSIMO 03/09/2004
FRAIOLI VALERIO 10/06/2004
FRANCESCHI JORDI 18/09/2003
GALLI FILIPPO 18/01/2002
LABATE ANDREA 25/09/2002
MARINI FRANCESCO 23/02/2003
MECONI FEDERICO 03/07/2003
MORUCCI ANDREA 14/01/2004
PIZZOLI EMANUELE VITTORIO 22/09/2003
PUCCIARELLI FRANCESCO 22/01/2003
SCOPEL FLAVIO 11/09/2004
SORGE LEONARDO 14/05/2003
STEFANI ENZO 21/03/2002
ZAMBRINI ADRIANO FLAVIO 13/02/2002.