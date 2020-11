Serie C, le designazioni arbitrali dei recuperi che si giocheranno mercoledì 18 novembre

Si giocheranno mercoledì parte dei recuperi del campionato di Serie C, con ben sette partite in campo.

Sono quindi state pubblicate le designazioni arbitrali dei vari match, del Girone A e C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare, che si disputeranno mercoledì 18 novembre 2020:

GIRONE A

8^ GIORNATA

Como - Pro Patria: Roberto Lovison di Padova (Bianchini-D'Angelo. IV Ufficiale: Molinaroli)

Olbia - Lucchese: Francesco Cosso di Reggio Calabria (De Angelis-Andulajevic. IV Ufficiale: Fantozzi)

Pro Vercelli - Giana Erminio: Marco Emmanuele di Pisa (Monaco-Dell'Arciprete. IV Ufficiale: Gualtieri)

GIRONE C

2^ GIORNATA

Palermo - Potenza: Paolo Bitonti di Bologna (Fine-Piedipalumbo. IV Ufficiale: Rutella)

3^ GIORNATA

Avellino - Bisceglie: Adalberto Fiero di Pistoia (Del Santo Spataru-Lenza. IV Ufficiale: Marotta)

Teramo - Foggia: Gino Garofalo di Torre del Greco (Bahri-Piazzini. IV Ufficiale: Scatena)

8^ GIORNATA

Catania - Vibonese: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Catallo-Conti. IV Ufficiale: Gemelli)