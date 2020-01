© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare valide per la 22^ giornata del Girone C di Serie C:

AZ Picerno vs Viterbese: Gianpiero Miele di Nola (Ceolin-Torresan)

Bisceglie vs Reggina: Matteo Gualtieri di Asti (D'Elia-Niedda)

Catania vs Potenza: Marco D'Ascanio di Ancora (Gregorio-Mittica)

Casertana vs Virtus Francavilla: Federico Longo di Paola (Madonia-Lalomia)

Paganese vs Sicula Leonzio: Luca Angelucci di Foligno (Testi-Lencioni)

Bari vs Rieti: Enrico Maggio di Lodi (Lattanzi-Donato)

Teramo vs Avellino: Marco Ricci di Firenze (Valletta-Montagnani)

Ternana vs Rende: Paolo Bitont di Bologna (Teodori-Pompei Poentini)

Catanzaro vs Monopoli: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Rinadli-Yoshikawa)

Vibonese vs Cavese: Claudio Petrella di Viterbo (Pappagallo-Abruzzese)