© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali dell'8^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno tra sabato 5 e domenica 6 ottobre:

AVELLINO – RENDE Alessandro Di Graci di Como (Bonomo-Giorgi)

BISCEGLIE – PICERNO Marco Ricci di Firenze (Valleta-Lattanzi)

PAGANESE – REGGINA Matteo Marcenaro di Genova (Gregorio-Mittica)

POTENZA – VITERBESE CASTRENSE Luca Zufferli di Udine (Gualtieri-Massimino)

BARI – CAVESE Luca Angelucci di Foligno (Barone-Valente)

SICULA LEONZIO – MONOPOLI Davide Moriconi di Roma 2 (Yoshikawa-Rinaldi)

TERAMO – RIETI Mario Saia di Palermo (Pappagallo-Pedone)

TERNANA – CATANIA Matteo Gariglio di Pinerolo (D'Elia-Niedda)

CATANZARO – VIRTUS FRANCAVILLA Paride Tremolada di Monza (Nuzzi-Garzelli)

VIBONESE – CASERTANA Enrico Maggio di Lodi (Pintaudi-Politi)