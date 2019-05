Serie C, playoff: date e orari delle gare del secondo turno

© foto di Andrea Rosito

Si riportano, in base ai relativi accoppiamenti, le gare del Secondo Turno Play-Off del Girone in programma nella data e con gli orari d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società:

SECONDO TURNO PLAY OFF DEL GIRONE - MERCOLEDI’ 15 MAGGIO 2019

- GIRONE “A”-

AREZZO - NOVARA Rai Sport* Ore 20.30

PRO VERCELLI - CARRARESE Ore 20.30 *

La gara verrà trasmessa da RAI SPORT +HD alle ore 00.15

- GIRONE “B”-

FERALPISALÒ – RAVENNA Ore 20.30

MONZA – SUDTIROL Ore 18.30

- GIRONE “C”-

CATANIA – REGGINA Sportitalia Ore 20.30

POTENZA - VIRTUS FRANCAVILLA Ore 20.30

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il Secondo Turno Play-Off del Girone si disputerà in gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine del Campionato Serie C 2018/2019. Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play-Off Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.