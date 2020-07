Serie C, playoff: oggi sorteggio del II° turno. Entrano in campo Carrarese, Reggiana e Bari

vedi letture

Si terrà questa mattina il sorteggio per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Nell'urna della Lega Pro otto squadre: Juventus U23, Novara, Potenza, Ternana e Carpi qualificatesi ieri e le tre seconde classificate dei rispettivi gironi (Carrarese, Reggiana e Bari) che entrano in gioco in questa tornata di gare. Quest'ultime saranno teste di serie e giocheranno le gare del secondo turno nazionale e potranno giocare per due risultati su tre.

Di seguito il calendario dei prossimi incontri:

Fase nazionale, secondo turno: lunedì 13 luglio