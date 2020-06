Serie C, sono circa venti le squadre pronte a giocare i play off

vedi letture

Sono 20, su 28, le squadre di Serie C che si stanno preparando per partecipare ai play off e attendono lunedì per capire quale sarà la formula degli spareggi per la Serie B e le graduatorie per stabilire il tabellone in attesa ovviamente della finale di Coppa Italia Serie C fra Ternana e Juventus U23. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport spiegando che non è escluso che tutte e 28 alla fine possano partecipare ai play off che dovrebbero essere giocati in forma leggera con gare secche anziché di andata e ritorno. I play out dovrebbero giocarsi con la formula classica invece, ma si stanno studiando soluzioni alternative che anche le ultime in classifica che entrerebbero in gioco per evitare la retrocessione in Serie D.