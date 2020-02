Fonte: tuttoc.com

La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a modifica di cui al Com. Uff. n.83/DIV del 05.12.2019, ha disposto per le sottonotate gare, valide per la 26^ giornata (7^ di ritorno) le seguenti variazioni:

SABATO 15 FEBBRAIO 2020

GIRONE A

Gozzano-Pianese ore 15, stadio "Alfredo D'Albertas", Gozzano (NO)

GIRONE B

Rimini-Modena ore 15, stadio "Romeo Neri", Rimini

GIRONE C

Teramo-Monopoli ore 18, stadio "Gaetano Bonolis", Teramo

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

GIRONE C

Vibonese-Viterbese ore 14:30, stadio "Luigi Razza", Vibo Valentia

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020

GIRONE B

Reggiana-Arzignano ore 20:45, Mapei Stadium, Reggio Emilia