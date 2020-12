Serie C, vittorie per Modena e Virtus Francavilla su Fano e Bisceglie. Pari Legnago-Mantova

Nel pomeriggio di oggi si sono disputate due gare valide per la 16esima giornata di Serie C Girone B. Finisce con uno 0-0 il match tra Legnago Salus e Mantova, mentre nell’altra gara il Modena ha battuto per 2-0 il Fano. A firmare il successo le reti di Pergreffi nel primo tempo e di Monachello nella ripresa. Con questo risultato il Modena sale a quota 33 punti, -3 dalle capoliste Sudtirol e Padova. Il Fano resta al penultimo posto, mentre il Legnago per il momento staziona +2 sulla zona playout. Zona playout invece per il Mantova.

Nel Girone C, la Virtus Francavilla batte per 2-1 il Bisceglie. In gol Vazquez su rigore e Puntoriere, inutile il gol ospite di Makota allo scadere. Successo importante per i padroni di casa che allontanano la zona rosse, dove resta immerso il Bisceglie.