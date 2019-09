Serie C, vittorie per Monza e Casertana. Pari tra Gubbio e Fano

© foto di Federico De Luca

Si sono giocati stasera tre anticipi della quarta giornata di Serie C. Nel Girone A il Monza ha battuto per 1-0 la Pro Vercelli. Decisivo il gol di Anastasio. Nel Girone B, invece, è finita 1-1 tra Gubbio e Fano. In gol Cesaretti per i padroni di casa e Barbuti su rigore per gli ospiti. Infine nel Girone C la Casertana ha piegato con un netto 6-1 il Rieti. In gol Castaldo (tripletta), Starita (doppietta) e D’Angelo. Per gli ospiti gol della bandiera di Marcheggiani.