© foto di Andrea Rosito

Si sono giocati stasera tre anticipi validi per la 15esima giornata della Serie C. Nel Girone A la Pergolettese torna a muovere la classifica dopo le tre sconfitte di fila. I gialloblu battono 2-1 l’Albinoleffe. Ospiti avanti con Giorgione, poi rigore di Agnelli e Canini a ribaltare il risultato. Nel Girone B ko per il Padova contro la Feralpisalò. Decide il gol di Caracciolo al 26’. Nel Girone C, infine, vittoria per il Monopoli in casa contro il Bisceglie. Fella porta avanti i padroni di casa, poi pareggio di Montero e infine gol vittoria di Carriero.