Settimana strong per il Potenza: club tra silenzio e recupero gara. Con un nuovo volto

Una sconfitta, quella contro la Vibonese, che in casa Potenza non è stata affatto gradita da patron Salvatore Caiata, che ha immediatamente indetto il silenzio stampa, senza neppure commentare la partita. La svolta, con mister Eziolino Capuano non c'è stata, è arrivata infatti la seconda sconfitta consecutiva nella sua gestione, e ieri il ko è arrivato con una formazione ferma da tre turni e ancora in emergenza Covid-19.

Un'occasione persa, quella che avevano ieri i lucani, per muovere la classifica, ma nonostante ciò, e probabilmente già per mercoledì quando si giocherà il recupero contro il Palermo (valido per la 2^ giornata del Girone C di Serie C), ci sarà un nuovo volto alla corte di Capuano: come riferisce La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia, sembra infatti vicino il tesseramento del portiere Richard Marcone.