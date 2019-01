Fonte: TuttoC.com

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Una prima parte di stagione da protagonista con la maglia della Sicula Leonzio, con 13 partite da titolare (undici delle quali giocate per intero) e due sole da subentrante, e un infortunio oramai superato hanno fatto di Santo D'Angelo uno dei giocatori più osservati del campionato di Lega Pro. Per questo motivo, complice un contratto in scadenza con il club di Lentini, il giocatore ex Matera e Fondi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è finito nel mirino di alcune società di Serie B. Ancora top secret i nomi delle società che però puntano a lavorare sul giocatore fin dai primi giorni di mercato.