Sindaco Foggia: "Ripartire dalla D per creare un progetto sostenibile"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Quale futuro per il Foggia dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C? Il sindaco Franco Landella spiega quali saranno i prossimi passi per non far morire il calcio nella città pugliese: "Abbiamo chiesto il titolo sportivo alla Figc - ha dichiarato al Corriere dello Sport - e ci siamo organizzati in maniera anticipata per pubblicare la manifestazione d’interesse e chiedere agli imprenditori interessati di farsi avanti. Ho anche messo a disposizione un campo sportivo, il campo degli Ulivi, perché gradirei che ci fosse un investimento nel settore giovanile per potenziare la prima squadra, un po’ come Atalanta e Udinese. Quindi un progetto sostenibile, di lungo corso: ripartire oggi dalla D paradossalmente può essere un’opportunità per creare un progetto sostenibile. Progetto che sarà valutato da me e da tutta la città: coinvolgerò tutti i cittadini, ho chiesto il sostegno a gente esperta come Peppino Pavone, Pirazzini, Ricchetti, gente che conosce bene il mondo del calcio per fare una scelta credibile. È una responsabilità che mi assumo ma che ci dobbiamo assumere un po’ tutti, ognuno è chiamato a indagare e verificare le varie proposte. Non vi nascondo che ho già incrociato soggetti che non hanno la mia credibilità, sono già arrivate alcune proposte. Non voglio estromettere nessuno, valuteremo tutte le proposte. Vincere subito la Serie D? Questo è l’obiettivo principale, Foggia è una piazza importante".