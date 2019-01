© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Sudtirol vuol rinforzare le corsie. Secondo quanto riportato da SkySport, i biancorossi avrebbero messo nel mirino per la fascia destra Alessandro Mattioli del Cuneo - ma di proprietà dell'Inter - e per quella sinistra Lorenzo Migliorelli, giocatore dell'Atalanta attualmente in prestito al Venezia. Per quest'ultimo però tutto dipenderà dalla partenza o meno di Matteo Procopio, al Sudtirol in prestito dal Torino, che piace a diversi club, tra i quali la Reggina.