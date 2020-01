© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sudtirol Stefano Vecchi nel dopo gara della sfida persa contro la Reggiana se la prende con l'arbitro per una direzione di gara, a suo dire, penalizzante nei confronti degli altoatesini: "Abbiamo fatto una buonissima partite e mi spiace per come è finita visto che era importante. Usciamo con due espulsi, un sacco di ammoniti e un rigore negato. - continua Vecchi a Raisport - Se ci sono i rigori vanno dati. Giocare in questo ambiente non è facile perché il pubblico spinga la squadra, che infatti ha fatto tanti puniti importanti fra le mura amiche".