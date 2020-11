Tegola Palermo: sei calciatori nuovamente positivi al Covid-19. E stasera c'è il Catania

La gara odierna contro il Catania, valida per la 9^ giornata del Girone C di Serie C, non pare a rischio, ma non è certo un momento positivo per il Palermo: sei giocatori rosanero, infatti, sono nuovamente risultati positivi al Covid-19.

Questa la nota ufficiale della società:

"Il Palermo comunica che, dal ciclo di tamponi effettuati nella giornata di domenica 8 novembre, sono emersi, tra i 18 calciatori convocati, 6 giocatori nuovamente positivi al Coronavirus, seppur con blande tracce virali e totalmente asintomatici. La società rimane in attesa degli esiti dei tamponi “giorno gara” effettuati la mattina di oggi, 9 novembre, come da protocollo federale".