Teramo, Lewandowski: "Devo migliorare su tutto e lavorare come ha fatto il mio omonimo Robert"

Il portiere del Teramo Michal Lewandowski ha parlato a Sky Sport della sua esperienza in biancorosso e di come è arrivato in Italia: “Sono arrivato con la mentalità sbagliata, ma mi sono ripreso e ho iniziato a giocare. Sappiamo che l'anno scorso è stata fatta una buonissima squadra e ora riusciamo a fare un bel gioco. Il mio arrivo in questo Paese? Ho fatto un provino con il Pescara, ma non mi hanno voluto, poi è arrivato il Crotone – continua il portiere parlando del quasi omonimo del Bayern Monaco - Mi ricordo Robert quando giocava in Polonia, era molto diverso, si vede quanto ha lavorato per diventare il più forte al mondo. Io sono giovane e devo fare come lui, migliorare su tutto, specie nel gioco coi piedi".