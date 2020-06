Teramo, pace fatta con Di Matteo. Calciatore reintegrato in rosa in vista dei playoff

Si è conclusa in maniera positiva la querelle fra Luca Di Matteo e il Teramo legata alla possibile risoluzione unilaterale del contratto a causa dei problemi fisici del terzino. Stando a quanto riportato da Il Messaggero il club abruzzese avrebbe infatti deciso di reintegrare (come aveva fatto già capire il presidente Iachini nelle sue dichiarazioni di qualche giorno fa) il giocatore ex Lecce in vista dei playoff promozione al via fra qualche giorno. Adesso rimane da capire quale sarà l'utilizzo del calciatore nei prossimi match.