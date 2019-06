Ternana, caccia alla punta e al portiere. Brunori e Tozzo nel mirino

© foto di Federico Gaetano

Si muove il mercato della Ternana per il portiere e il centravanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le Fere avrebbero messo nel mirino Andrea Tozzo, estremo difensore di proprietà della Sampdoria nell'ultima stagione in prestito all'Hellas Verona ma frenato da un infortunio, e Matteo Brunori punta in prestito all'Arezzo dal Parma.